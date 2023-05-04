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Вышел официальный трейлер второй части фильма «Дюна»

Дюна
В среду, 3 мая, вышел официальный трейлер второй части фильма «Дюна», который добавился к тизеру и постеров, появившимся накануне

Его можно увидеть на платформе YouTube.

«Дюна: Часть вторая» расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, уничтожившим его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать», — говорится в описании к трейлеру.

Съемка «Дюны-2 « завершилась в декабре 2022 года. Сюжет основан во второй половине романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб). А вместе с Шаламе и Зендаею вернутся и другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Стивен МакКинли Хендерсон.

В украинский прокат вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти 2 ноября 2023 года.

4 мая, 2023 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес

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