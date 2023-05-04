Байден выразил восхищение храбростью ВСУ и народа Украины Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя » Вышел официальный трейлер второй части фильма «Дюна» В среду, 3 мая, вышел официальный трейлер второй части фильма «Дюна», который добавился к тизеру и постеров, появившимся накануне Его можно увидеть на платформе YouTube. «Дюна: Часть вторая» расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, уничтожившим его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать», — говорится в описании к трейлеру. Съемка «Дюны-2 « завершилась в декабре 2022 года. Сюжет основан во второй половине романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб). А вместе с Шаламе и Зендаею вернутся и другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Стивен МакКинли Хендерсон. В украинский прокат вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти 2 ноября 2023 года.