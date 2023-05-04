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ВАКС заарештував мера Одеси Труханова: альтернативна застава 13 млн грн

Про це повідомила пресслужба САП.

4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі «Краяну» – міському голові Одеси.

«Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави», — йдеться у повідомленні.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Передісторія

  • Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.
  • З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси.
  • 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.
  • 31 липня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок.
  • 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП і скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.
  • 31 березня 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше підготовче засідання у справі.
4 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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