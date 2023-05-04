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В ГУР заявили, що так зване «затримання агентів Буданова» − брехня

Головне управління розвідки Міноборони назвало дезінформацією заяви російських силовиків про нібито затримання «агентів Буданова», які нібито готували теракти у тимчасово окупованому Криму — сайт ГУР

Пряма мова представника ГУР МОУ Андрія Юсова: «Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму − чергова ворожа дезінформація».

За словами Юсова, свіжі кремлівські фейки свідчать про лише про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема розвідки.

Представник ГУР додав, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде.

«Найбезпечніший шлях для них − добровільно здатись у руки українському правосуддю», − підсумував Юсов.

4 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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