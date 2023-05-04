У Польщі стартували масштабні військові навчання Anakonda 2023

У вівторок, 2 травня, у Польщі стартували масштабні військові навчання Anakonda 23, метою яких буде відпрацювання захисту східного флангу НАТО.

Видання Deutsche Welle пише, що у навчаннях беруть участь 12 тисяч польських військових та сотні військовослужбовців із країн НАТО і союзників Північноатлантичного альянсу. Зокрема, ідеться про військових США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Латвії, Литви, Естонії та Туреччини.

Особливу увагу під час навчань планують приділити операціям союзників у районі Балтійського моря.

Навчання Anakonda 23 відбудуться не лише на території Польщі, а й у Швеції та країнах Балтії.

Минулого тижня командування збройних сил Польщі опублікувало у соцмережах попередження про те, що вулиці у північних, центральних та східних частинах країни можуть бути тимчасово заблокованими через постачання танків M1 Abrams та іншої військової техніки до місця проведення маневрів.