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Шість бригад «Гвардії наступу» НГУ вже готові виконувати бойові завдання

Шість бригад Гвардії наступу НГУ вже готові виконувати бойові завдання

Бригади Національної гвардії, які є частиною «Гвардії наступу», вже сформовані та готові до виконання завдань Сил оборони України —  заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, цитує пресслужба НГУ

 «Шість бригад Національної гвардії, які є частиною «Гвардії наступу» – сформовані, укомплектовані особовим складом і готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-ма бригада «Хартія», про формування якої було оголошено у квітні».

За словами Уршаловича, наразі сформовані бригади доозброюються і ще кілька тижнів вони проходитимуть бойове залагодження.

Зараз бійці, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані до штурмових бригад «Гвардії наступу», в міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах.

Представник НГУ підкреслив, що заходи підготовки проводяться паралельним методом, тобто певні підрозділи вже проходять колективну підготовку, а для когось має розпочатися індивідуальна.

Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які в більшості мають бойовий досвід. Особовий склад навчається діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки.

4 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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