Шість бригад «Гвардії наступу» НГУ вже готові виконувати бойові завдання

«Шість бригад Національної гвардії, які є частиною «Гвардії наступу» – сформовані, укомплектовані особовим складом і готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-ма бригада «Хартія», про формування якої було оголошено у квітні».

За словами Уршаловича, наразі сформовані бригади доозброюються і ще кілька тижнів вони проходитимуть бойове залагодження.

Зараз бійці, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані до штурмових бригад «Гвардії наступу», в міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах.

Представник НГУ підкреслив, що заходи підготовки проводяться паралельним методом, тобто певні підрозділи вже проходять колективну підготовку, а для когось має розпочатися індивідуальна.

Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які в більшості мають бойовий досвід. Особовий склад навчається діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки.