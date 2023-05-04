СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв

Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві.

Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень.

За кожну «мітку» на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.