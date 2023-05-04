Росія зупиняє газові свердловини після різкого скорочення експорту до Європи

Російська газова промисловість переживає шокове скорочення видобутку після втрати Газпромом європейського ринку, постачання на який впали до мінімуму з останніх років СРСР.

За підсумками першого кварталу 2023 видобуток впав на 10% рік до року, до 180 млрд кубометрів, пише «Комерсант» з посиланням на джерела, знайомі зі статистикою. За їхніми словами, у березні видобуток також знизився приблизно на 10% і склав 61 млрд кубометрів.

При цьому основний обсяг зниження припав на «Газпром», який перестав розкривати статистику з видобутку та експорту з початку цього року. «Ситуація з експортом [у компанії] катастрофічна», — говорило раніше Reuters джерело, близьке до «Газпрому».

Падіння експорту газової монополії, що спричинило скорочення видобутку, намітилося навесні минулого року. Тоді президент РФ Володимир Путін зажадав оплачувати газ у рублях і доручив відключати від постачання тих, хто відмовиться.

Після цього Росія запровадила санкції проти 31 європейської компанії, зокрема власника польської ділянки газопроводу «Ямал — Європа» EuRoPol GAZ. Це унеможливило постачання по ньому. У вересні в результаті вибухів з ладу було виведено три з чотирьох ниток газопроводів системи «Північний потік».

У результаті для поставок до Європи у Росії залишилося лише два маршрути: ГТС України (близько 40–42 млн кубометрів на добу) та одна гілка газопроводу «Турецький потік», якою газ йде до Угорщини та Сербії.

На цьому фоні комісія з енергетики Держради спрогнозувала падіння експорту російського газу 2023 року до 50 млрд кубометрів проти 100 млрд 2022-го. Таким чином, показник експорту повернеться до кінця 1970-х років. 1980-го СРСР поставив за кордон 54,8 млрд кубометрів, а 1985-го — вже 69,4 млрд кубометрів. У сучасній історії експорт газу жодного разу не падав нижче за 110 млрд.

Постачання до Китаю не врятують «Газпром» — єдиним газопроводом «Сила Сибіру» 2023 року буде експортовано 22 млрд кубометрів. У свою чергу до Європи та Туреччини Росія направить лише 28 млрд кубометрів, що втричі нижче за показник минулого року (85 млрд).

Вирішувати проблему Держрада пропонує за рахунок експорту ЗПГ, розширення використання газу на транспорті, а також газифікації Росії.