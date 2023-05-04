На Кубані безпілотник атакував нафтопереробний завод: почалася пожежа

Про це повідомляє ТАСС.
«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», — сказав співрозмовник агентства в екстрених службах.
У телеграм-каналах повідомляють, що пожежа почалася о 02:40 ночі. За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули три вибухи.
У соцмережах повідомляють, що в резервуарі, який спалахнув, було дизельне пальне. Постраждалих під час пожежі немає.
«Друга неспокійна ніч для наших екстрених служб. Підтверджено загоряння резервуарів із нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі», — написав губернатор Веніамін Кондратьєв.
За інформацією начальника крайового управління МНС, пожежу на Ільському НПЗ локалізовано. Щоб оперативніше впоратися із загорянням угруповання сил збільшено до 167 осіб та 37 одиниць техніки.
- Нагадаємо, в ніч на 3 травня у селищі Хвиля Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
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