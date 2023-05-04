На Кубані безпілотник атакував нафтопереробний завод: почалася пожежа

Про це повідомляє ТАСС.

«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», — сказав співрозмовник агентства в екстрених службах.

У телеграм-каналах повідомляють, що пожежа почалася о 02:40 ночі. За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули три вибухи.

У соцмережах повідомляють, що в резервуарі, який спалахнув, було дизельне пальне. Постраждалих під час пожежі немає.

«Друга неспокійна ніч для наших екстрених служб. Підтверджено загоряння резервуарів із нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі», — написав губернатор Веніамін Кондратьєв.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією начальника крайового управління МНС, пожежу на Ільському НПЗ локалізовано. Щоб оперативніше впоратися із загорянням угруповання сил збільшено до 167 осіб та 37 одиниць техніки.