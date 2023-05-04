 
«  
  »

Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО

Україна - НАТО
Президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС

Відповідну заяву оприлюднило інтернет-представництво президента України.

«Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року», — йдеться у заяві.

Окрім того, зазначається, що «майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині». Саме тому країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть зусилля України, необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС.

«Країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ці 5 держав зазначили, що підтримують розслідування Міжнародного прокурора щодо притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини та створення спецтрибуналу, а також заохочують інші країни приєднуватися до відповідної групи.

4 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  