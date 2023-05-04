Країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну на її шляху до НАТО

Відповідну заяву оприлюднило інтернет-представництво президента України.

«Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року», — йдеться у заяві.

Окрім того, зазначається, що «майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині». Саме тому країни Північної Європи заявили, що підтримуватимуть зусилля України, необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС.

Також, держави підтвердили свою відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та підтримали українську формулу миру.

«Країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ці 5 держав зазначили, що підтримують розслідування Міжнародного прокурора щодо притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини та створення спецтрибуналу, а також заохочують інші країни приєднуватися до відповідної групи.