Госдепартамент предложил награду за поимку россиянина за киберпреступления

В среду Госдепартамент объявил о предложении вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению гражданина России Дениса Геннадьевича Кулькова за участие в деятельности транснациональной организованной преступной организации.

Объявление поступило в связи с выдвижением Министерством юстиции США обвинений против Кулькова.

Госдепартамент также объявил о втором предложении вознаграждения в размере до 1 миллиона долларов за информацию, позволяющую идентифицировать любых других ключевых лидеров транснациональной организованной преступной группы «Try2Check».

«Try2Check» является одним из наиболее известных и популярных сервисов проверки украденных кредитных карт в мире киберпреступности. «Try2Check» предлагает своим пользователям возможность быстро определить действительность номера украденной кредитной карты, как по отдельности, так и в большом количестве; пользователи могут загружать тысячи номеров карт одновременно и получать немедленный отчет о том, какие номера действительны.

Начиная с 2013 года, деятельность платформы «Try2Check» привела к ежегодным убыткам в результате мошенничества с кредитными картами на десятки миллионов долларов.