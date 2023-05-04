Глава Агентства США по международным медиа: Мы переживаем переломный этап в глобальной информационной войне

ВАШИНГТОН – Директор Агентства США по международным медиа (USAGM) заявила, что агентство, которое она возглавляет, играет важную роль в обеспечении доступа мировой аудитории к достоверным и непредвзятым новостям, противостоя СМИ, управляемым авторитарными режимами.

«Мы находимся на переломном этапе», – заявила Аманда Беннетт в подготовленных показаниях для подкомитета комитета Сената по международным отношениям, курирующего Госдепартамент и другую международную деятельность.

«Авторитарные режимы используют злонамеренное влияние, дезинформацию, пропаганду и манипуляцию информацией, чтобы перекрыть поток информации и воспрепятствовать тем, кто ищет информацию о мире и вокруг них, основанную на фактах. Правительства КНР, Ирана и России часто работают вместе, чтобы усилить свое злонамеренное влияние», – продолжила она.

По оценкам USAGM, 394 миллиона человек еженедельно получают доступ к программам агентства.

Агентство, финансируемое из федерального бюджета и курируемое Конгрессом, включает две федеральных структуры («Голос Америки» и Офис вещания на Кубу) и четыре некоммерческие организации: Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Свободная Азия, Ближневосточная сеть вещания и Фонд открытых технологий.

Беннет заявила, что USAGM была создана специально для этого момента, и более 4 тысяч партнерских медиа по всему миру противостоят влиянию государственных СМИ.

По данным USAGM, за год, прошедший с начала российского вторжения, программы Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голоса Америки» на русском и украинском языках просмотрели 8 миллиардов раз, а каждый четвертый иранец использовал поддерживаемые Фондом открытых технологий средства обхода для доступа к информации.

«Сейчас самое важное время для нашего агентства со времен холодной войны и, возможно, со времен Второй мировой войны. USAGM должно находиться в таком положении, чтобы оно всегда было конкурентоспособным в сегодняшнем опасном мире манипуляцией информацией и огромных инвестиций со стороны авторитарных режимов и других плохих игроков», – сказала Беннетт.

USAGM запросило 944 миллиона долларов на 2024 год, что на 59 миллионов больше по сравнению с нынешнем годом. Некоторые законодатели сомневаются в том, что агентство эффективно расходует средства налогоплательщиков.

«У нас очень открытая система, – заявил сенатор-демократ Бен Кардин, сравнивая сети в структуре USAGM c медиа, финансируемыми государством. – Мы очень тщательно охраняем журналистскую независимость вашего агентства и мы будем делать это и далее. Но как политики мы хотим быть уверены, что мы размещаем наши ресурсы и уделяем приоритетное внимание тем регионам мира, где мы наиболее уязвимы».

За последние годы USAGM претерпело структурные изменения по инициативе Сената для решения приоритетных задач и других проблем и для преодоления технологических препятствий.

Ранее в этом году председатель комитета Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол выразил озабоченность по поводу практики найма работников и возможной цензуре в «Голосе Америки».

«Необходимо, чтобы USAGM и “Голос Америки” как финансируемые государством организации соблюдали строгие требования принципиальности и беспартийности, не допуская руководство USAGM к принятию редакционных решений», – написал Маккол в письме Беннетт.

Однако Джессика Брандт, директор по политике в Инициативе по искусственному интеллекту и новым технологиям в Институте Брукингса, отметила, что зарубежная аудитория ценит материалы USAGM за их достоверность.