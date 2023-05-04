FAVBET виходить в лідери: Що пропонують гравцям найбільші ліцензійні організатори України у 2023 році?

Після недавніх подій, пов’язаних з анулюванням ліцензій та запровадження санкцій РНБО проти нелегальних операторів ринку (організаторів азартних ігор), FAVBET майже одноосібно зайняв нішу онлайн-платформ, що мають діючі ліцензії одразу на онлайн-казино та букмекерську діяльність.

Очікувано, що така ситуація привернула увагу багатьох гравців, які шукали альтернативу підсанкційним організаторам, та призвела до швидкого росту трафіку на FAVBET. У компанії до цього виявились готові та зустріли хвилю нових гравців потужними акціями та вітальними пропозиціями.

Втім, в першу чергу популярність FAVBET забезпечуються не вони, а багаторічна робота з розбудови максимально простої у використанні, однак водночас супер насиченої функціями платформи, яка пропонує величезний спектр розваг від спортивних парі до сучасних слотів та ігор в казино з живими круп’є.

Розповідаємо, чим у 2023 році приваблює гравців ліцензійний FAVBET.

Зручний сайт з мінімалістичним дизайном

Іноді в погоні за мінімалізмом розробники тільки ускладнюють навігацію на сайті, змушуючи користувачів витрачати час на пошук потрібних функцій в глибинах меню. У FAVBET мінімалізм реалізували за принципом «все під рукою»: нічого зайвого, однак все, що потрібно, завжди там, де очікуєш. Є головне меню зі швидким переходом між основними розділами: спорт (ставки прематч), live (ставки лайв), казино (слоти), казино-live (ігри з реальним круп’є), швидкі ігри, кіберспорт та акції.

В розділі спорт – швидкий перехід на топ подій за видами спорту, анонси найближчих матчів та посилання на ключові лайви. Також в меню можна перейти на сторінки за окремими видами спорту з календарем змагань та можливістю вибору чемпіонатів окремих країн або асоціацій, залежно від обраної країни. Крім того, під кожен вид спорту на сторінці прописані довідкові матеріали з порадами, термінами та базовими стратегіями для нових гравців.

Найширша лінія в БК — на футбол. На момент написання цього огляду FAVBET пропонував ставки на 1198 подій в прематчі. Також популярні теніс, кіберспорт, баскетбол та хокей. Лінії на інші види вужче, однак це скоріше відображення загальних тенденцій вболівання та сезонності деяких дисциплін.

У розділі казино – ігротека на кількасот ігор від сертифікованих провайдерів рівня Pragmatic Play, Spinomental та інших. На платформі FAVBET розміщено більше 30 таких продуктів. Також зі зручною категоризацією, пошуком та фільтром провайдерів. Улюблені ігри можна додавати у розділ фаворитів дня.

Управління клієнтським рахунком та будь-які фінансові операції здійснюються через особистий кабінет. Тут можна відслідковувати історію ставок та виграшів, встановлювати обмеження на гру, а також перемикатись на темну тему для гри у вечірній час.

Додатки для Android та iOS

FAVBET має дуже якісні додатки під дві провідні операційні системи , які використовують українські гравці. Окрім дизайну, додатки Android та iOS нічим не відрізняються та функціонально повністю повторюють сайт, однак оптимізовані під мобільні пристрої, тобто працюють навіть швидше за сайт. Одне з недавніх нововведень — полегшений режим, який можна активувати в особистому кабінеті для усіх пристроїв. Після його активації додатки відключають всі другорядні функції, економлять заряд батареї та споживають менше трафіку. Цей режим розробили спеціально для випадків, коли користувачі в Україні не мають стабільного підключення до Інтернету.

Обидва додатки завантажуються з сайту: iOS встановлюється через App Store, а Android-версія інсталюється з сайту FAVBET, тому іноді вимагає від користувача дозволити пристрою встановлювати програми з невідомих джерел.

Ліцензія КРАІЛ

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — орган, що опікується регулюванням азартної галузі після легалізації. Тому наявність ліцензії не варто недооцінювати. І справа не лише в тому, що сплачуючи сотні мільйонів гривень, компанія підтверджує, що готова працювати за правилами та розраховує працювати в країні не один рік. Це також підвищена відповідальність щодо прозорості та безпеки як щодо коштів, так і персональних даних гравців. Всі фінансові операції FAVBET підлягають додатковому моніторингу, а обов’язкова верифікація гравців убезпечує користувачів платформи від шахрайства та інших недобросовісних маніпуляцій. Звісно, можна згадати про те, що робота в легальному полі також вимагає від FAVBET утримувати 19,5% податку з виграшів (податок на дохід фізосіб та військовий збір), однак це гарантує, що гравець ніколи не матиме проблем з податковою у разі виведення великих виграшів.

Сильний легальний гравець

Загалом, сьогодні FAVBET виглядає як найбільш динамічний оператор азартних ігор в Україні. Помітно, що розвивається компанія орієнтуючись не на найближчих конкурентів, а не світовий досвід – це й дизайн, і підхід до клієнтів, і дуже потужні промо, що поєднують розваги та благодійність (достатньо пригадати «Прокачку авто для ЗСУ» або «Кіберпанк 2023», що стартував лише декілька тижнів тому). Іноді до FAVBET є питання щодо часу виплат, однак в компанії переконують, що роблять все можливе, щоб знайти нові фінансові інструменти та повернутись до звичних термінів виплат. На цей час компанія радить звертатись до цілодобової служби підтримки через вебсайт або в мобільний додаток, у разі затримки платежів.