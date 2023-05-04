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До України намагалися ввезти вантажівкою розібраний на частини літак

Про це повідомили у Київської митниці на сторінці facebook.

Як зазначається, згідно з товаросупровідними документами, які були подані до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажівкою прямували частини літака Cessna, який був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.

Під час огляду вантажу київські митники виявили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжу та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме:

  • вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти
  • крісла
  • обшивка
  • двері
  • шасі
  • бортове обладнання (прилади)
  • обтічники
  • частини вихлопні системи двигуна

«Тобто по суті вантаж являє собою літак CESSNA модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування», — йдеться у повідомлені.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

4 мая, 2023 | Category: Новости, Украина

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