До України намагалися ввезти вантажівкою розібраний на частини літак

Про це повідомили у Київської митниці на сторінці facebook.

Як зазначається, згідно з товаросупровідними документами, які були подані до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажівкою прямували частини літака Cessna, який був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.

Під час огляду вантажу київські митники виявили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжу та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме:

вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти

крісла

обшивка

двері

шасі

бортове обладнання (прилади)

обтічники

частини вихлопні системи двигуна

«Тобто по суті вантаж являє собою літак CESSNA модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування», — йдеться у повідомлені.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.