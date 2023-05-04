До України намагалися ввезти вантажівкою розібраний на частини літак

Про це повідомили у Київської митниці на сторінці facebook.
Як зазначається, згідно з товаросупровідними документами, які були подані до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажівкою прямували частини літака Cessna, який був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.
Під час огляду вантажу київські митники виявили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.
Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжу та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме:
- вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти
- крісла
- обшивка
- двері
- шасі
- бортове обладнання (прилади)
- обтічники
- частини вихлопні системи двигуна
«Тобто по суті вантаж являє собою літак CESSNA модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування», — йдеться у повідомлені.
Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.
Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.
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