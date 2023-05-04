Белый дом: власти РФ лгут, говоря о причастности США к атаке беспилотников на Кремль

Заявления России, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США, являются лживыми, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не принимали в этом никакого участия. Что бы это ни было, мы в этом не участвовали, – сказал Кирби в интервью каналу MSNBC. – Мы не имеем к этому никакого отношения».

США не предоставляют Украине средств для нанесения ударов за пределами своих границ и не поощряют этого, добавил он.

По словам Кирби, пока неясно, что именно произошло в Кремле.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло», и Вашингтон пока оценивает ситуацию, сказал Кирби.

Ранее в четверг Россия обвинила США в том, что они стоят за нападением на Кремль с целью убийства президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «просто лжет», подчеркнул Джон Кирби.