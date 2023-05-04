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Байден выразил восхищение храбростью ВСУ и народа Украины

Президент США также поблагодарил американское военное командование за помощь Киеву

Президент США Джо Байден назвал украинский народ «удивительно храбрым» и дал высокую оценку американским военным лидерам, которые помогают Украине в борьбе с жестоким российским вторжением.

«Вы вооружили, оснастили и обучили гордую и храбрую украинскую армию и помогли им сохранить свободу и демократию», – сказал Байден на ужине в Белом доме для глав командований вооруженных сил США.

Байден сообщил, что до российского вторжения он уделял много времени украинским вопросам и часто контактировал с Радой.

«Но я должен признаться, что я был немного удивлен тем, насколько мужественны, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ», – добавил президент.

«Они делают просто невероятную работу, – сказал он. – И это благодаря вам».

4 мая, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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