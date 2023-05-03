В Голливуде забастовка из-за искусственного интеллекта

После долгих шестинедельных переговоров сценаристы Голливуда объявили забастовку. 2 мая истек предыдущий контракт, по которому профсоюз сценаристов работал с голливудскими студиями. В забастовке принимают участие 11с половиной тысяч авторов. Проходят акции возле крупнейших студий, таких как Netflix, Disney, Sony.

Основные требования бастующих — это повышение заработной платы, социальные льготы и самое обсуждаемое, пожалуй, на сегодняшний день — искусственный интеллект. Сценаристы требуют от продюсеров отказаться от использования роботов для написания сценариев .

Накануне карреспондент Русской службы «Голоса Америки» поговорила с членом гильдии американских сценаристов, Лили Идовой, автором сценария фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова и других сценариев, которые она пишет сейчас в Голливуде. По ее мнению, забастовка была неизбежна.

«Основная проблема в том, что компенсация авторов отстает от общего уровня жизни, и сейчас она гораздо ниже, чем она была пять лет назад. И проблема эта создана в основном из-за того, что все предыдущие переговоры и обязательства продюсеров созданы на основе бродкастного телевидения, то, что по телевизору показывали телесериалы, и платили за каждый показ авторские вознаграждения. Сейчас все построено на показах через Интернет, через стримеры, и сейчас это серая зона, которая оплачивается гораздо хуже и в которой гарантии труда практически отсутствуют в сравнении с классическим телевидением»,- считает Лили Идова, которая уверена, чтобы роботы не забрали работу у людей, нужно принимать меры уже сейчас.

«В 2007 году , когда были предыдущие переговоры, все думали, что проблемы стриминга можно решить когда-то позже, а потому и проблемы искусственного интеллекта нужно решать не когда они возникнут, а заранее, сейчас . На самом деле, к моменту, когда искусственный интеллект сможет заменить сценаристов, он заменит вообще всех нас, и качество сценариев и условия компенсаций сценаристов будут не самой нашей главной проблемой», — рассказывает Лили Идова.

Предыдущая забастовка сценаристов в Голливуде 15 лет назад продлилась 100 дней и нанесла бюджету Калифорнии ущерб в 2 миллиарда долларов. Нынешняя забастовка отразится в первую очередь на создании сериалов и телевизионных шоу. Шутки на злобу дня для известных вечерних шоу, которые писали сценаристы, с сегодняшнего дня и до какого времени пока не ясно, писать теперь некому.