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У США побоюються, що український контрнаступ обернеться на криваву бійню

У США побоюються, що український контрнаступ обернеться на криваву бійню – WP

У Білому домі прогнозують, що очікуваний контрнаступ українських військ перетвориться на «криваву бійню» The Washington Post із посиланням на співрозмовників в уряді

Згідно з оцінками, оприлюдненими Білим домом цього тижня, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці: лише з грудня близько 20 тисяч росіян загинули в боях, ще 80 тисяч були поранені.

Багато з цих жертв, як припускають американські чиновники, сталися в Бахмуті. Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що майже половина з тих 20 тисяч загиблих росіян — це бойовики «ПВК Вагнер», зокрема, завербовані на фронт засуджені.

Як вважають у США, такі запеклі бойові дії свідчить про те, що кривава бійня може стати ще кривавішою після початку контрнаступу Києва з метою відвоювання окупованих територій.

Отриманий виданням в кінці лютого витік розвідданих показав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в боях загинуло 42,5 тис. військових росіян і до 17 тисяч українців.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, який уважно стежить за конфліктом, каже, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях. «Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат», — зауважив Лі.

3 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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