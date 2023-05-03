У нас немає інформації про нічні атаки на Кремль — Никифоров

Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що в України немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих», — сказав він «Українській правді».

«Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт — це зруйновані під‘їздами будинки у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь — нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», — сказав Никифоров.

Раніше в Москві заявили про атаку українських безпілотників на Кремль.