Кремль роздав пропагандистам методички про висвітлення майбутнього контрнаступу ЗСУ Кабмін збільшив перелік переселенців, які мають право отримати тимчасове житло » У Краснодарському краї РФ підірвали резервуар з нафтопродуктами Уночі на 3 травня в селищі Волна Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності Про це заявив губернатор Веніамін Кондратьєв у себе в telegram. «У селищі Волна Темрюкського району спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», – написав Кондратьєв у telegram. За його словами, пожежі присвоєно найвищий ранг складності. На місце відправили пожежників та екстрені служби. Він також зазначив, що жителям села нічого не загрожує. Однак не назвав причину пожежі. Пропагандистські росЗМІ заявляють про атаку українського БПЛА. Як відомо, селище знаходиться біля Керченської протоки. Станом на 07:25 3 травня російські ЗМІ повідомляють, що площа займання резервуара складає 1,2 тис. кв. метрів.