У Белграді семикласник влаштував стрілянину у школі, є загиблі та поранені

Учень сьомого класу початкової школи «Владислав Рибнікар» у Белграді (Сербія) підозрюється у тому, що сьогодні вранці відкрив вогонь з пістолета по охоронцях, вчительці та учнях.

Про це повідомляють сербські ЗМІ, передає «Європейська правда«.

Поліція спрямувала всі наявні патрулі до школи у центрі сербської столиці і затримала підозрюваного неповнолітнього, учня сьомого класу, який, як вважається, здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони цієї школи.

Наразі триває надання медичної допомоги пораненим, а також робота поліції зі встановлення всіх фактів та обставин, пов’язаних з цією подією.

За даними телерадіокомпанії РТС, серйозні поранення дістали троє учнів, їх забрали до лікарні. Також поранений вчитель. Окремі сербські ЗМІ повідомили також про загиблого внаслідок стрілянини охоронця.