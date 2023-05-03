У Белграді семикласник влаштував стрілянину у школі, є загиблі та поранені

Про це повідомляють сербські ЗМІ, передає «Європейська правда«.
Поліція спрямувала всі наявні патрулі до школи у центрі сербської столиці і затримала підозрюваного неповнолітнього, учня сьомого класу, який, як вважається, здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони цієї школи.
Наразі триває надання медичної допомоги пораненим, а також робота поліції зі встановлення всіх фактів та обставин, пов’язаних з цією подією.
За даними телерадіокомпанії РТС, серйозні поранення дістали троє учнів, їх забрали до лікарні. Також поранений вчитель. Окремі сербські ЗМІ повідомили також про загиблого внаслідок стрілянини охоронця.
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