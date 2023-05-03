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У ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України

Снаряди 155-мм США з М777
Єврокомісія підготувала план збільшення виробничих потужностей з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік на тлі необхідності забезпечення військових потреб України та поповнення власних запасів

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє «Європейська правда».

План Єврокомісії, який буде оприлюднений у середу, 3 травня, передбачає використання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти підуть на фінансування нових виробничих ліній для гаубичних снарядів і ракет, збільшення виробництва пороху і модернізацію старих боєприпасів.

Кошти з бюджету Євросоюзу фінансуватимуть близько 50% проєктів із виробництва снарядів, а країни-члени повинні будуть знайти іншу половину. Таким чином, загальна вартість плану становитиме 1 мільярд євро.

«Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку, за допомогою грошей ЄС, нарощування нашої оборонної промисловості для України і для нашої власної безпеки», – додав він.

Єврокомісар визнав, що оборонна промисловість ЄС «сьогодні не має таких масштабів, щоб задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів». «Але вона має потенціал для цього», – зазначив Бретон.

Рішення, яке запропонує Єврокомісія 3 травня, має стати останньою ланкою для втілення плану Євросоюзу з надання Києву артилерійських снарядів для протидії повномасштабному вторгненню Росії.

3 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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