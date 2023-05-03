У ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє «Європейська правда».

План Єврокомісії, який буде оприлюднений у середу, 3 травня, передбачає використання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти підуть на фінансування нових виробничих ліній для гаубичних снарядів і ракет, збільшення виробництва пороху і модернізацію старих боєприпасів.

Кошти з бюджету Євросоюзу фінансуватимуть близько 50% проєктів із виробництва снарядів, а країни-члени повинні будуть знайти іншу половину. Таким чином, загальна вартість плану становитиме 1 мільярд євро.

«Коли йдеться про оборону, наша промисловість повинна перейти на режим військової економіки. Я впевнений, що протягом року ми зможемо збільшити наші виробничі потужності до одного мільйона набоїв на рік в Європі», – підкреслив Бретон.

«Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку, за допомогою грошей ЄС, нарощування нашої оборонної промисловості для України і для нашої власної безпеки», – додав він.

Єврокомісар визнав, що оборонна промисловість ЄС «сьогодні не має таких масштабів, щоб задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів». «Але вона має потенціал для цього», – зазначив Бретон.

Рішення, яке запропонує Єврокомісія 3 травня, має стати останньою ланкою для втілення плану Євросоюзу з надання Києву артилерійських снарядів для протидії повномасштабному вторгненню Росії.