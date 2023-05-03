США відомо про підготовку контрнаступу Україною у наступні тижні – Блінкен

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить “Голос Америки“.

“Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні”, – йдеться у заяві.

Блінкен закликав дивитись, що буде далі. За його словами, успіх на полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир.

Також держсекретар США пояснив, що плани Росії вже зазнали поразки. Таким чином він відповів на питання, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут.