SpaceX планує запустити ще 56 супутників Starlink

Про це інформують на сайті SpaceX.

Завтра 4 травня о 10:30 за київським часом SpaceX планує запустити Falcon 9 з супутниками.

Повідомляється, що на низьку навколоземну орбіту, з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на мисі Канаверал у Флориді, відправиться 56 Starlink.

Якщо ж якісь умови перед вильотом не задовольнять, то додаткова можливість запуску буде в цей же день менше ніж за дві години, або в п’ятницю, 5 травня.

Перший ступінь ракети-носія, що підтримує цю місію, раніше запускала CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 і SES-19, а також дві місії Starlink. Після відділення етапів перший ступінь приземлиться на безпілотнику A Shortfall of Gravitas.

Пряма трансляція запуску буде доступна за п’ять хвилин до старту.