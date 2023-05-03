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РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити», — ідеться у повідомленні.

Зранку РФ також обстріляла селище на Херсонщині.

«Армія РФ вдарила по Токарівці Дарʼївської громади. Зранку росіяни гатили по житлових будинках», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. 47-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення у власному подвір’ї.

Нині на місці обстрілу працюють екстрені служби.

3 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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