Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони — виключно військові об’єкти

Україна не атакувала Кремль або будь-які інші об’єкти на території Російської Федерації, цілями українських сил оборони є виключно російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях України, повідомив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Україна не атакувала Кремль або будь-які інші об’єкти на території Російської Федерації. Цілі наших сил оборони — виключно військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях України», — прокоментував Подоляк.

За його словами, атаки на об’єкти, як-от Кремль, абсолютно не вирішують жодних військових завдань і не сприяють підготовці української контрнаступальної операції.

При цьому стратегія українських військових полягає у знищенні тилових резервів ворога на окупованих територіях, що абсолютно відповідає міжнародному праву, зокрема Женевським конвенціям, яких Україна продовжує дотримуватися.

Також, зазначив Подоляк, одночасні заяви РФ про нібито затримання групи диверсантів у Криму та нібито атаки дронів по Кремлю прямо вказують, що відбувається підготовка до конкретних провокацій з боку самої РФ.

«Це явна спроба перехопити інформаційну ініціативу, підготувати відповідне інформаційне тло, занурити суспільство, зокрема українське, в негативні очікування. Зрозуміла стратегія деморалізації, яку РФ використовує напередодні відповідних дій українських збройних сил, а також спроба суттєво зменшити вкрай негативне тло до Росії після постійного обстрілу цивільних будинків і цивільних об’єктів України останніми днями…», — сказав він.

«Отже, зрозуміло, що, по-перше, Кремль відтягує увагу світових ЗМІ від своїх актів тероризму, а в очах власного населення виправдовує численні воєнні злочини в Україні. А, по-друге, пробує шокуючими заявами деморалізувати спільноти перед наступальними діями України», — резюмував радник голови Офісу президента.