Кремль признал удар беспилотниками по резиденции Путина

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации», — дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы.
Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в заявлении.
Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов «спланированной террористической акцией и покушением на президента» накануне Дня Победы и парада 9 мая. «График его работы изменений не претерпел», — добавили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.
Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Дым над Кремлем попал на видео
Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.
Телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: «Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена».
Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области.
Рашистские блогеры публикуют другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля.
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