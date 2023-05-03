Освобождение Крыма в контексте украинского контрнаступления ВР закликала світову спільноту засудити депортацію українських дітей Росією » Кремль признал удар беспилотниками по резиденции Путина В ночь на среду была совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, он не пострадал, утверждает Кремль. Там назвали предполагаемую атаку покушением лично на Путина и пригрозили ответными мерами. Ранее телеграм-каналы публиковали видео с дымом над Кремлем. «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации», — дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы. Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в заявлении. Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов «спланированной террористической акцией и покушением на президента» накануне Дня Победы и парада 9 мая. «График его работы изменений не претерпел», — добавили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет. Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Дым над Кремлем попал на видео Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем. Телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: «Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена». Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области. Рашистские блогеры публикуют другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля.