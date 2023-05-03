 
«  
  »

Кремль признал удар беспилотниками по резиденции Путина

Кремль

В ночь на среду была совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, он не пострадал, утверждает Кремль. Там назвали предполагаемую атаку покушением лично на Путина и пригрозили ответными мерами. Ранее телеграм-каналы публиковали видео с дымом над Кремлем.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации», — дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы.

Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в заявлении.

Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов «спланированной террористической акцией и покушением на президента» накануне Дня Победы и парада 9 мая. «График его работы изменений не претерпел», — добавили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.

Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Дым над Кремлем попал на видео

Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.

Телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: «Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена».

Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области.

Рашистские блогеры публикуют другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля.

3 мая, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  