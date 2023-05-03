Кремль роздав пропагандистам методички про висвітлення майбутнього контрнаступу ЗСУ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль розповсюдив нові інструкції російським державним ЗМІ щодо того, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ», — йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, якщо такі інструкції реальні, це свідчить про те, що російське керівництво створює інформаційні умови як для ефективного захисту РФ, так і для пом’якшення потрясінь у російському інформаційному просторі від успіхів України.

Так, 2 травня про отримання таких інструкцій заявляло російське опозиційне видання «Медуза». Там державним ЗМІ наказується «не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу» або заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, натомість трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність.

Також наголошується, що російська преса має зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримки України.

У «Медузі» кажуть, що джерела, близькі до адміністрації президента РФ Володимира Путіна, заявляють що мета висвітлення таких настанов — дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі українського контрнаступу та обґрунтувати успішний контрнаступ, стверджуючи, що втрати РФ будуть зрозумілі, оскільки «весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті».

«Документ свідчить про те, що Кремль готується, якщо не очікує, успіхів України та планує пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі. Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів на Херсонщині та Харківщині, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі, які Кремль, ймовірно, прагне пом’якшити», — вважають експерти.

Окрім того, російська реакція на нібито завдання удару по автомобілю з командувачем Сил територіальної оборони України генерал-майором Ігорем Танцюрою свідчить про спроби РФ представити будь-які російські операції як такі, що затримують потенційні контрнаступальні дії України, вважають в Інституті.

Так, фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив 2 травня, що вагнерівці завдали удару по українському бронеавтомобілю з Танцюрою на шляху до Бахмута. Засновник ПВК опублікував відео, яке нібито демонструє цей удар. Натомість речник українських Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував заяву Пригожина та заявив, що «всі живі і здорові».

ISW зазначає, що російські воєнкори широко розтиражували заяву Пригожина та виставили її як інформаційну перемогу. Один російський блогер стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута і підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі.

Така подача інформації висвітлила російський удар як оперативно важливу подію, яка відтермінувала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії, наголосили аналітики.

У звіті нагадується, як раніше російські провоєнні блогери стверджували, що удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики і накопичення, та припускали, що цей удар відтермінує українські контрнаступальні дії.