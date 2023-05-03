Энтони Блинкен: успех Украины на поле боя – лучший путь к устойчивому миру

Успех Украины на поле боя может стать самым быстрым и надежным путем к переговорам по поводу устойчивого и справедливого мира, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном на сайте во вторник.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала Бена Холла о том, что, несмотря на активную поддержку США, международную поддержку, ситуация на поле боя в Украине, возможно, зашла в тупик, Блинкен подчеркнул, что планы России уже потерпели поражение и призвал следить за развитием будущего украинского контрнаступления.

«Россия уже потерпела поражение в том плане, что не удались ее первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчается успехом», — заявил Блинкен.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет, — добавил госсекретарь. — В конце концов, их успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир».

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира. Лидер Китая Си Цзиньпин на днях провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Главный американский дипломат заявил, что США открыты для ответственных усилий по продвижению мира, исходящих от любой страны, но отметил, что любое мирное соглашение должно базироваться на защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

В феврале Китай обнародовал свое мирные инициативы, призывающее к прекращению огня, переговорам и снятию санкций против России. Документ не содержит подробностей, однако повторяет обвинения, звучащие со стороны России, в том, что за вторжение Москвы несут ответственность западные страны.

Отвечая на вопрос о проблемах сдерживания Китая, Блинкен отметил, что, по его мнению, за последние пару лет «Соединенные Штаты заняли гораздо более сильную позицию, чтобы справиться с конкуренцией со стороны Китая».

Госсекретарь также подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена будет и дальше предпринимать все возможные усилия для освобождения всех неправомерно задержанных российскими властями американских граждан.