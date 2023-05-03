До кінця 2023 року Україна запровадить до 35% стандартів НАТО

До кінця 2023 року Україна зможе імплементувати 30-35% стандартів НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“У нас на сьогодні вже близько 18% стандартів НАТО впроваджено. Стільки ж приблизно у відсотковому вираженні плануємо освоїти до кінця року. Це означає, що ми легко виходимо на 30-35% протягом цього року”, – сказав він.

Водночас Резніков наголосив, що хоча стандартів НАТО налічується понад 1200, жодна країна-член НАТО не запровадила 100% стандартів.

“У середньому, максимальна кількість стандартів НАТО – 30-40%. Є країни, які мають 2%. Є країни, які мають 8%. Це означає, що не стоїть завдання 100% закрити всі стандарти. Це і неможливо. Наприклад, країна не має флоту, відповідно, флотські стандарти їй не потрібні. Країна, можливо, маленька, не має авіації. Відповідно, вона не має авіаційних стандартів”, – пояснив Резніков.

Він зазначив, що для вступу до НАТО в цілому важливими є три речі: наявність цивільно-демократичного контролю, наявність прозорості, публічності та звітності процедур, а також спільне планування військових операцій.

“За першим пунктом – цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже каже, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема, збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS вже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те саме буде щодо тилового забезпечення. А третє – спільне військове планування. Це вже відбувається нашими генералами з погляду обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натівською зброєю”, – додав Резніков.

Він зазначив, що для вступу до НАТО загалом важливими є три речі: наявність цивільно-демократичного контролю, наявність прозорості, публічності та звітності процедур, а також спільне планування військових операцій.

“За першим пунктом – цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже каже, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема, збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS вже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те саме буде щодо тилового забезпечення. А третє – спільне військове планування. Це вже відбувається нашими генералами з погляду обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натівською зброєю”, – додав Резніков.