Держдеп: США налаштовані підтримувати Україну в середній і довгостроковій перспективі

Сполучені Штати націлені підтримувати українців не лише в період підготовки до контрнаступу, але і в подальшій перспективі, щоби забезпечити міцні демократичні засади України в майбутньому.
Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови, присвяченій Всесвітньому дню свободи преси.
«Ми сповнені рішучості продовжувати цю підтримку (України – ред.). І ми націлені розглядати це не лише в короткостроковій перспективі – з інтенсивною увагою до контрнаступу впродовж ближчих місяців – але також у середньостроковій та довгостроковій перспективі», — підкреслив глава американської дипломатії.
Він пояснив, що і Україна, і багато країн у всьому світі зацікавлені в тому, щоби українське військо було сильним «і в майбутньому могло ефективно стримувати наступну російську агресію». А якщо виникне необхідність, і ворог піде далі, Україна має захистити себе та досягти перемоги.
«Це забезпечить Україні найсильнішу можливу позицію, а також допоможе відновити країну й досягти її інтеграції в Європу, її економічну інтеграцію»,- зазначив держсекретар США.
За його словами, поєднання цих компонентів, а також продовження з боку України політики викорінення корупції, забезпечення прозорості, належного врядування, потужного громадянського суспільства, незалежних ЗМІ і є «секретами успіху та стійкості України впродовж наступних років».
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