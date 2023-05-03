Британська розвідка проаналізувала останні ракетні удари РФ по Україні

Типи об’єктів, уражених останніми російськими ракетними ударами, можуть свідчити про зміщення Росії з атак на енергетичну інфраструктуру України на удари по військових, промислових і логістичних об’єктах.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідувальна спільнота розглянула ракетні удари РФ по Україні від 28 квітня та 1 травня, які були першими від 9 березня.

Останні удари здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.

Під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж під час попередніх атак, що, ймовірно, свідчить про спроби РФ відновити запаси крилатих ракет, йдеться в огляді.

«Помічені типи об’єктів, уражених російськими ударами свідчать про можливе зміщення від націлювання на енергетичну інфраструктуру України. Обидва останні удари були, ймовірно, зосереджені на українській військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі» – зазначається в огляді.