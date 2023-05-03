Боєприпаси для HIMARS, авіаракети Hydra-70, артснаряди й інше: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

Про це увечері 3 травня повідомили в Пентагоні.
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.
Новий пакет допомоги на суму до 300 мільйонів доларів США включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди й засоби протитанкової бронетанкової техніки, які Україна використовує для просування проти неспровокованої загарбницької війни Росії, – йдеться в повідомленні.
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