Верховний суд визнав незаконним відсторонення Лероса від засідань парламенту

Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення народного депутата Гео Лероса.
Про це парламентар повідомив у Telegram.
“Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: “коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?”, – розповів депутат.
“Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно “нагнули” і не без того “нагнутий” Парламент”, – пояснив він.
Нагадаємо, народного депутата Гео Лероса позбавили можливості брати участь у роботі Верховної Ради до кінця засідання, а де-факто – до завершення воєнного стану.
Слід зазначити, що у січні 2022 року правоохоронці скерували до суду справу народного депутата Гео Лероса, якому інкримінували хуліганство та невиконання судового рішення. Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.
Як відомо, позафракційний народний депутат Гео Лерос жорстко звернувся до президента Володимира Зеленського з трибуни Верховної Ради. Він заявив, що не припинить казати правду про владу, попри тиск та спроби закрити йому рота кримінальними справами.
Сам Лерос пояснив, що показав середній палець Володимиру Зеленському, тому що через вимкнений мікрофон це був єдиний спосіб продемонструвати своє ставлення до президента.
Як повідомляв “Прямий”, у листопаді 2021 року позафракційний народний депутат Гео Лерос отримав дві позовні заяви від адвокатки, пов’язаної з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, про захист честі, гідності та ділової репутації людини Татарова й родича Єрмака. Йдеться про Дениса Єрмака й Сергія Россоху.
Раніше позафракційний народний депутат Гео Лерос заявив, що народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров отримали повний контроль над державним підприємством “Енергоатом” в обмін на публікацію так званих “плівок Деркача”.
Leave a Reply