Верховний суд визнав незаконним відсторонення Лероса від засідань парламенту

Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення народного депутата Гео Лероса.

Про це парламентар повідомив у Telegram.

“Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: “коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?”, – розповів депутат.

“Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно “нагнули” і не без того “нагнутий” Парламент”, – пояснив він.