В Україні з’являється флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Останнім часом ми бачимо роботу Укроборонпрому та волонтерів, які збирають донати. Були закуплені засоби далекобійного ураження. І це говорить про те, що у нас дійсно з’являється великий флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км, залежно від тактико-технічних даних», — зауважив Світан.

За словами військового експерта, цими безпілотниками ми можемо дістатися і до Кольського півострова, і практично до Уралу.

«Можливо поки що невеликими засобами поразки, але правильно виконаними ударами. Наприклад, як це було зроблено нещодавно у районі окупованого Севастополя. Наші безпілотники вже працювали і по території РФ. Ми бачимо багато вибухів на території Росії, до тих військових об’єктів можна дістатися тільки з повітря», — додав Світан.