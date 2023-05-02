Україна попросила Японію надати обладання для глушіння російських безпілотників

Україна попросила Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю Kyodo News.

За словами Резнікова, він розуміє нейтралітет Японії у сферах, де пацифістська Конституція країни забороняє їй надавати зброю, щоб допомогти Україні у протидії Росії.

“Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно”, – сказав він, “попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру”.

Напередодні саміту країн G7 19-21 травня в Хіросімі, на заході Японії, Резніков висловив надію, що група обговорить свою відповідь на агресію Росії проти України, включно з економічними й політичними санкції та створенням міжнародного трибуналу, щоб переслідувати винних у Кремлі за воєнні злочини в Україні.

«Для нас дуже важливо почути, що країни цього серйозного клубу, дуже поважного клубу, такого як G7, продовжуватимуть безсумнівно підтримувати Україну», – сказав український міністр.

Він очікує, що група продемонструє свою непохитну підтримку “не лише заявою, але й реальним підходом і реальними результатами”.

Також Резніков в інтерв`ю підтвердив, що Україна готує великий контрнаступ.

“Ми дійсно готуємо… великий план деокупації або звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк та інші території”, — сказав міністр

Він утримався від уточнення графіку, місця, напрямку та умов контрнаступу, зазначивши, що вони “цілком таємні”.