У Білий Дім: Росія витратила під Бахмутом 100 тисяч військових

Про це пише Reuters.

Кірбі пояснив, що ця цифра базується на оцінках американської розвідки.

«Росія вичерпала свої військові запаси та свої збройні сили, і лише з грудня, за нашими оцінками, РФ зазнала понад 100 000 втрат, у тому числі понад 20 000 убитих у боях, майже половина з яких були солдатами ПВК Вагнера», — сказав він.

Речник також наголосив, що хоча росіяни й досягли деяких успіхів у Бахмуті, це сталося «жахливою ціною» і що оборона України в регіоні залишається сильною.

«Спроба Росії здійснити наступ на Донбасі переважно через Бахмут провалилася. Росія не змогла захопити жодної справжньої стратегічної та значної території», — наголосив він.