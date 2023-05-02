Сырский: противнику не удается взять Бахмут под контроль

Украинские силы контратаковали российские войска и оттеснили их с некоторых позиций в Бахмутe, но ситуация остается сложной, заявил в понедельник командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

«Ситуация довольно сложная, – сообщил Сырский в «Телеграме». – В то же время в некоторых районах города противник был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции».

Сырский сделал эти комментарии в воскресенье в ходе посещения войск на передовой.

Он добавил, что противник постоянно бросает в бой новые подразделения, включая десантников и бойцов ЧВК «Вагнер», несмотря на большие потери.

«Но противнику не удается взять город под контроль», – констатировал Сырский.

Представитель украинских вооруженных сил заявил в воскресенье, что пока существует возможность снабжать защитников Бахмута продовольствием, боеприпасами и медикаментами.

В понедельник Украина заявила, что украинские войска отразили более 36 атак на участке восточной линии фронта, который простирается от Бахмута до Марьинки.