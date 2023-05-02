Современные истребители могут сыграть решающую роль в весеннем контрнаступлении Украины

ВАРШАВА – Украина завершает подготовку к ожидаемому весеннему контрнаступлению, и президент Владимир Зеленский заявил, что его страна будет сражаться независимо от того, получит ли она западные военные самолеты или нет.

Успехи Украины на поле боя в значительной степени зависят от западных военных поставок.

По словам военных экспертов, без современной авиации от союзников Киева из НАТО контрнаступление, скорее всего, будет состоять из дорогостоящих сражений на истощение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был одним из нескольких западных лидеров, которые за последние дни встретились с украинским руководством и военным командованием. Он подчеркнул, что в рамках Контактной группы, возглавляемой США, союзники и партнеры НАТО предоставили более 98 процентов боевой техники, обещанной Украине, включая 1550 бронемашин, 230 танков и огромное количество боеприпасов.

Однако Украина заявляет, что ей нужно больше.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный недавно провел рабочую встречу с главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе генералом армии США Кристофером Каволи.

Источники «Голоса Америки» заявили, что генералы обсудили военные возможности Украины и согласились с необходимостью тщательной оценки готовности Украины к контрнаступлению.

После встречи Залужный написал в Facebook: «Отдельно остановились на важности своевременных поставок достаточного количества боеприпасов и техники. Я указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружений и систем ПВО, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии».

Источники «Голоса Америки» в военном командовании Украины подтвердили, что Киев по большей части израсходовал запасы устаревшей советской военной техники и боеприпасов.

В последние месяцы украинские военные ведут боевые действия на восточном и южном фронтах в надежде истощить российские силы, не уступая территорий.

По словам представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, Украине это удается.

«Россия значительно истощила свои военные запасы и вооруженные силы, – заявил Кирби журналистам в понедельник. – Только с декабря, по нашим оценкам, потери России составили более 100 тысяч человек, включая боле 20 тысяч убитыми, почти половина из которых приходится на солдат “Группы Вагнера”».

В то же время Украина переходит на западные системы вооружений, что делает страну еще более зависимой от военной поддержки Запада.

В подготовке к весеннему контрнаступлению одной из важнейших неудовлетворенных потребностей Украины являются истребители, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

В недавней статье Грессель написал, что «обширные укрепления в российском тылу могут замедлить продвижение украинских войск достаточно надолго, чтобы позволить российской авиации нанести удары по силам, расчищающим препятствия»

«Чтобы прикрыть сухопутные войска от таких атак, в дело должны вступить украинские ВВС, по крайней мере для того, чтобы сорвать российские атаки», – добавил он.

Говоря о потребностях Украины в истребителях, Грессель написал, что «США должны извлечь уроки из прошлогодней задержки с поставками танков и одобрить их передачу как можно скорее».

«Окончание войны зависит от Украины, – заявила “Голосу Америки” помощник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Браже. – Самое важное – сделать так, чтобы Украина получала поддержку по максимальному количеству направлений. Если она хочет продолжать борьбу, у нее есть возможности продолжать борьбу».