На Сватівському напрямку росіяни готуються до оборони

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо».

«Ситуація трішки змінилась. Якщо говорити про Сватівський напрямок, то противник по більшій частині лінії фронту переходить в оборону. Росіяни в очікуванні нашого контрнаступу. Проте вони не полишають надії покращити свої позиції та положення. Саме тому ворог продовжує працювати ударно-штурмовими групами на Сватівському напрямку. Така сама ситуація і біля міста Кремінна», — розповів Федоренко.

Командир роти додав, на Бахмутському напрямку продовжуються важкі бої.

«Росіяни намагаються намацати слабке місце в нашій обороні. Успіху ворог немає та зазнає великих втрат. Вчора на Сватівському напрямку вдалось виявити та знищити групу противника, яка намагалась провести розвідку. На Бахмутському напрямку ситуація зовсім інша. Кремль ставить задачу захопити Бахмут до 9 травня. Відповідно противник концентрує великі сили на цей напрямок», — додав він.