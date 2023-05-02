Маккарти: Россия должна уйти из Украины

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Россия должна уйти из Украины.

Маккарти осудил Москву за «убийство детей» и дистанцировался от некоторых членов своей Республиканской партии, которые выступают против дополнительной крупной помощи Украине со стороны США для отражения российского вторжения.

Маккарти заявил об этом в Израиле, куда он приехал в рамках первого зарубежного визита в качестве спикера.

Он решительно подчеркнул свою поддержку Украины и отверг предположения, что он не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Киеву.

«Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине», – заявил Маккарти, отвечая на вопрос российского журналиста.

«Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я не поддерживаю совершенные вами убийства детей, – продолжил спикер. – Вы должны уйти».

«Мы будем продолжать поддерживать, потому что остальной мир видит это так, как оно есть», – сказал он.

Маккарти приехал в Иерусалим во главе двухпартийной делегации американских законодателей. Это его первая поездка за границу в качестве нового спикера, а его выступление в израильском Кнессете будет первым выступлением спикера Палаты представителей за 25 лет.

Вскоре Конгрессу придется вновь рассматривать просьбу об оказании крупной помощи Украине, и Маккарти нужно будет направлять республиканскую политику в ходе дебатов, особенно учитывая позицию сторонников Дональда Трампа, которые высказывались против зарубежных расходов для противодействия агрессии президента России Владимира Путина в Украине.

Ранее, будучи партийным лидером, Маккарти говорил, что Украина не получит «незаполненный чек», но позднее стал настаивать, что, как спикер, он будет поддерживать усилия США по противодействию России, работая при этом над обеспечением надзора за использованием денег американских налогоплательщиков за рубежом.