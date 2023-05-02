Любой желающий на свой страх и риск может получить экспериментальную анти-возрастную генную терапию

Цены начинаются от $75000. Никаких гараний. Деньги не возвращаются.

В 2015 году Лиз Пэрриш основала компанию BioViva. В том же году она, якобы, стала первым в мире человеком, получившим анти-возрастную генную терапию теломеразой. И до этого, и после ее испытывали только на мышах. Поскольку в США подобные терапии не разрешены, она получила ее в Боготе, в Колумбии. Вскоре после этого, в ходе АМА на реддите она заявила, что ее компания будет добиваться того, чтобы продляющие жизнь терапии стали доступны широкой публике. А в 2016 году, в пресс-релизе заявила, что омолодилась на 20 лет. Регуляторы, по словам Пэрриш, — враги прогресса. Поэтому, то, что она делает, не только прагматично, но даже этично. Миллионы каждый год гибнут от того, что потенциально излечимо — старения.

В США законы о «праве на попытку» разрешают врачам предлагать смертельно больным пациентам непроверенные экспериментальные методы. Пэрриш хочет добиться того, чтобы эту практику распространили и на анти-возрастные генные терапии.

Ее компания заключила партнерство с Integrated Health Systems — сетью врачей в клиниках вне США, которые готовы проводить экспериментальные генные терапии и делиться собранными данными с BioViva, чтобы ускорить прогресс разработки. Записаться на лечение можно через сайт IHS Ни безопасность, ни эффективность не гарантируются. Цены начинаются от 75000 долларов, деньги не возвращаются.

Если вы решитесь, все будет примерно так. Вас заберут из отеля в Калифорнии на микроавтобусе, отвезут через границу в Мексику, в Тихуану, в клинику регенеративной медицины. Вас заведут в кабинет. Появится врач со шприцом, из которого он впрыснет вам что-то в нос. А потом микроавтобус-граница-отель. На этом все, «будем на связи».

IHS зарегистрирована на Британских Виргинских островах, где не требуется раскрывать имена управляющих и владельцев. Пэрриш настаивает, что это отдельная организация и она понятия не имеет, кто управляет IHS, не смотря на партнерство. Тем не менее, IHS и BioViva, кажется, тесно связаны. На имейлы, отправленные в IHS, отвечают с адресов BioViva. Один из врачей IHS, работающий в Боготе, сказал, что Пэрриш нанимала его лично. Другой врач, дающий пациентам экспериментальную генную терапию в Тихуане, значится директором по клиническим вопросам в BioViva. Доктор Уильямс, проводивший генную терапию Пэрриш в 2015 году, является сооснователем и главным врачом в BioViva.

Вскоре после того, как связи Уильямса с Пэрриш вскрылись, его профиль исчез с сайта IHS, а многочисленные совместные с Пэрриш видео на ютуб-канале BioViva стали приватными.

До этого Уильямс проводил в США нелицензированные процедуры со стволовыми клетками на самых разных пациентах: от спортивных травм до бокового амиотрофического склероза.

Статья с подтверждениями эффективности терапии теломеразой опубликована в Журнале регенеративной биологии и медицины, одном из 22-х, запущенных за одни только прошлые 4 года издателем Maples Scientific. Среди последних статей в журнале есть такие как «Контроль разума с помощью нанотехнологий» и «Зорбинг у детей с нарушениями: инновационная альтернатива для лучшего самосознания». У главреда журнала есть антивозрастная клиника в Канкуне, где он продает инъекции для увеличения члена. Maples Scientific не ответила на запросы журналистов.