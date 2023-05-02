Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів

Київська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів — сайт КМДА

1 травня п’ять піротехніків «Київської служби порятунку» протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва і виявили частини від боєприпасів РСЗВ «Град».

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС «Київська служба порятунку» проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.

За 4 виїзди рятувальники перевірили близько 2 га угідь і виявили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда «Град».

Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що на період дії воєнного стану населенню заборонено ходити у ліси у Києві, а також в’їжджати в них на транспорті.

Фахівці закликають не ходити у зелені зони поза межами житлових масивів, бо там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.