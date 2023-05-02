Генштаб: Бахмут і Мар’їнка – епіцентр боїв

У 432 день широкомасштабної війни українські війська відбили понад 30 атак російської армії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, основні бої й далі точаться у Бахмуті та Мар’їнці Донецької області — оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 1 травня

Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах України.

Загалом протягом доби росіяни завдали 19 ракетних ударів (українські захисники успішно знищили 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), здійснили 13 авіаційних ударів та 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону».