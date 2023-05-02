Данія відправить Україні військову допомогу на понад $250 млн для підтримки контрнаступу

Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).

Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, пише «Європейська правда» з посиланням на данського мовника DR.

«Це (новий пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит», – заявив Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

«Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території», – пояснив Поульсен.

«Це пожертва, яка, сподіваємося, допоможе забезпечити Україні ще кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі», – додав він.