Американські військові виявили аеростат невідомого походження над Гаваями

Про це повідомляє NBC.

Джерела американського телеканалу стверджують, що військові стежать за пересуванням аеростата невідомого походження, який пролетів над штатом Гаваї.

За попередніми даними, об’єкт не несе загрози для повітряних суден чи національної безпеки та не передає жодних сигналів.

Військові наразі не встановили, кому належить аеростат, але з’ясували, що він не китайський. Відомо, що він повільно рухається у бік Мексики. За словами співрозмовників NBC повітряну кулю можуть збити.