Унаслідок ракетної атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждали 25 людей Залужний зустрівся з командувачем НАТО в Європі » ЗСУ збили 15 з 18 крилатих ракет вночі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзвітував, що сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, випущених Росією уночі. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. «Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено 15!» — наголосив він.