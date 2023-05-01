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ЗСУ збили 15 з 18 крилатих ракет вночі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзвітував, що сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, випущених Росією уночі.

Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

«Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено 15!» — наголосив він.

1 мая, 2023 | Category: Новини українською, Россия, Украина

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