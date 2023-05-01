За добу ЗСУ «перемололи на фарш» близько 450 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.05.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 190960 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 3700 (+1) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 7192 (+3) од,
артилерійських систем / artillery systems – 2921 (+7) од,
РСЗВ / MLRS – 544 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 295 (+0) од,
літаків / aircraft – 308 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2476 (+1),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 932 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5845 (+3) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 359 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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