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Британська розвідка розповіла, де РФ найінтенсивніше готується до оборони Сили оборони уразили понад 10 районів зосередження ворога і техніки » За добу ЗСУ «перемололи на фарш» близько 450 окупантів Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.05.23 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 190960 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 3700 (+1) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 7192 (+3) од, артилерійських систем / artillery systems – 2921 (+7) од, РСЗВ / MLRS – 544 (+0) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 295 (+0) од, літаків / aircraft – 308 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2476 (+1), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 932 (+0), кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5845 (+3) од, спеціальна техніка / special equipment ‒ 359 (+2). Дані уточнюються / Data are being updated.