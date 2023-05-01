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За добу ЗСУ «перемололи на фарш» близько 450 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 190960 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7192 (+3) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2921 (+7) од,

РСЗВ / MLRS – 544 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 295 (+0) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2476 (+1),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 932 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5845 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 359 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

1 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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