Водитель категории С

Водительское удостоверение категории C1 позволяет управлять автомобилем, полная масса которого составляет от 3500 до 7500 кг, и который не входит в категорию D1 или D. Также такие права позволяют управлять транспортным средством этой категории с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг. Водительское удостоверение категории C позволяет управлять грузовым автомобилем, полная масса которого составляет от 3500 кг, и который не входит в категорию D1 или D. Также такие права позволяют управлять транспортным средством этой категории с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг.

Права категории C1 можно получить с 18 лет, а права категории C – c 21 года (начинать учиться можно уже с 19 лет). Для получения прав нужно пройти 10 занятий по теории, 10 практических вождений, а также сдать экзамены в автошколе и CSDD – и это всё! Выбирай наиболее удобное место и время обучения – и вперёд!

Сейчас достаточно просто открыть категорию ц1 за короткое время.

Обязательный курс практического обучения состоит из 10 занятий по 2 академических часа каждое (общая продолжительность – 20 академических часов). Удостоверься, что у тебя есть годная медицинская справка, и что в базу данных CSDD внесена отметка о категории C / C1. Если срок годности медкомиссии прошел или если отметка о категории C / C1 отсутствует, медицинскую комиссию нужно будет пройти заново. Ее можно пройти у семейного врача или в нашей автошколе. После прохождения медкомиссии вся информация будет занесена в электронном виде в базу данных CSDD. Индивидуальный график практических занятий – вождений – вы составите вместе с инструктором. Когда твои навыки вождения достигнут достаточного уровня, и ты сдашь экзамен по вождению в автошколе – инструктор направит тебя на экзамен по вождению в CSDD, сразу после сдачи которого ты получишь права.