В чем преимущества эмалированных межкомнатных дверей?

Выбор межкомнатных дверей — это важный этап ремонта в доме или квартире. Качественная дверь обеспечивает надежную звукоизоляцию и сохранность комфортной температуры в помещении, не говоря уже про визуальную целостность интерьера. В этой статье мы разберемся, какие преимущества имеют межкомнатные двери, окрашенные эмалью.

Плюсы межкомнатных дверей, окрашенных эмалью

Начнем с того, что двери, окрашенные эмалью, отличаются особой прочностью и долговечностью. Эмаль — это универсальное покрытие, которое придает дверному полотну презентабельный внешний вид, а также защищает его от механических повреждений и коррозии. Среди других плюсов мы можем выделить следующие:

Отсутствие проблем с уходом. В отличие от деревянных, которые требуют особого ухода и обработки, двери, окрашенные эмалью, можно легко протереть влажной тряпкой. Это позволяет поддерживать чистоту в помещении без необходимости применять специальные средства.

Устойчивость к выцветанию под воздействием ультрафиолета. Это означает, что покрытие не изменится со временем, и цвет дверей сохранится ярким и насыщенным на протяжении долгого времени.

Экологичность. Эмали, которые используются для окраски дверей, обычно не содержат вредных для здоровья веществ.

Также хотим отметить, что в продаже можно найти эмалевые двери разных оттенков. Это позволяет вписать их в интерьер любой стилистики, начиная от скандинавского минимализма и заканчивая урбанистическим лофтом. Загляните на страницу https://dveriunas.ru/catalog/emal-dveri/, здесь есть много эмалированных дверей в разной ценовой категории. Мы уверены, что вы сможете подобрать что-то для своего интерьера.

Есть ли недостатки у межкомнатных дверей, окрашенных эмалью?

Мы смогли найти всего один недостаток межкомнатных дверей, окрашенных эмалью — это их достаточно большой удельный вес. Такие двери могут быть тяжелыми, особенно если они выполнены из дерева или МДФ. Это может привести к трудностям с установкой и увеличению нагрузки на крепеж. Однако это не является большой проблемой, если двери будут устанавливаться квалифицированным специалистом. Больше минусов мы не нашли, да и этот довольно сомнительный.

Подводя итоги, смело можно сказать, что эмалированные двери являются отличным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность. Они устойчивы к механическим повреждениям и коррозии, простые в уходе и выглядят супер стильно.