Унаслідок ракетної атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждали 25 людей

Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району», — зауважив Лисак.
Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Наразі відомо, що по допомогу медиків звернулося 25 людей, із них троє – діти. За попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження ушпиталили.
Крім того, у місті пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
Своєю чергою у житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.
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