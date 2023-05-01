Унаслідок ракетної атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждали 25 людей

Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району», — зауважив Лисак.

Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Наразі відомо, що по допомогу медиків звернулося 25 людей, із них троє – діти. За попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження ушпиталили.

Крім того, у місті пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Своєю чергою у житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.